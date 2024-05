"Curerò tutte le ferite. E insegnerò ai nipotini a occuparsi dell’orto"

"Voglio promettere a mio marito che curerò tutte le ferite di mia figlia, sia quelle del corpo che quelle dell’anima. E curerò le sue rose e le altre piante del suo amato giardino". Così ha parlato dall’altare al termine del funerale di Fabio Limido la moglie Marta Criscuolo, che ha anche citato una poesia di Joseph Ratzinger e ha poi voluto esprimere altre promesse all’uomo che è stato al suo fianco per tanti anni. "Prometto che la sua società continuerà a prosperare e che aiuterò le nostre figlie, come avevamo deciso, a raggiungere tutti gli obiettivi che si sono prefissate, nella famiglia e nel lavoro. E che insegnerò ad Aiace e ai nostri nipotini a curare l’orto, per imparare il valore dell’attesa. Infine ti prometto fedeltà eterna". All’uscita da chiesa Criscuolo ha parlato con le tv. "Ho chiesto che il funerale si svolgesse qui perché qui mia figlia si è sposata. Questa vicenda è cominciata qua ed è finita con l’assunzione in cielo di mio marito. Il male non prevarrà mai sul bene". L.C.