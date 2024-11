Crisi dei negozi: "Uniamo le forze e salviamoli"

L’obiettivo: valorizzare il commercio, unire le forze nel territorio e contrastare insieme la crisi dei negozi di vicinato, la concorrenza dei centri commerciali e dell’online. Per il neoassessore al Commercio di Busto Arsizio Matteo Sabba (nella foto) la strada della collaborazione con i comuni vicini, Gallarate e in Valle Olona, è quella da percorrere. Per questo ha chiamato per un incontro i colleghi assessori che si occupano del settore , Rocco Longobardi (Gallarate), Fabio Longhin (Olgiate Olona), Claudio Caldiroli (Castellanza), Laura Bonfanti (Gorla Minore) e i vertici di Ascom Confcommercio. Un primo passo, un primo confronto con segnali positivi. "Appena mi sono insediato – ha detto Sabba - ho pensato di aprire un dialogo col territorio. Il nostro settore è una tematica d’area vasta. I cittadini non comprano solo nella loro città, un dato di fatto è tutti stiamo vivendo la crisi del commercio di vicinato, forse i piccoli centri anche in maniera più forte".

Negozi che sono presenze importanti, nei rioni e nei paesi, attività che sono anche presidi sociali da salvaguardare. L’assessore bustocco ha raccolto l’attenzione e l’interesse dei colleghi presenti all’incontro, ora bisogna cominciare a lavorare insieme. Ha sottolineato: "L’obiettivo è rivitalizzare le realtà commerciali che affrontano il problema della desertificazione o la concorrenza spietata di centri commerciali e online. Le esigenze tra città e paesi sono diverse, ma non per questo non si può trovare un terreno comune". Tra i partecipanti all’incontro il vicesindaco di Gallarate Rocco Longobardi che ha detto: "Stiamo già effettuando un monitoraggio sulle attività di vicinato, ma progetti di ampia scala permettono di risparmiare, ben venga la collaborazione". R.F.