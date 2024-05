Cremona, investita sulle strisce. La Procura: "Omicidio stradale"

La Procura di Cremona, che ha indagato sulla tragica morte della 72enne Tale Bushi, ha denunciato per omicidio stradale l’automobilista che martedì alle 10, in centro, ha investito e ucciso l’anziana mentre stava attraversando a piedi sulle strisce corso Campi, all’intersezione con corso Cavour. L’indagato, 64 anni, è di Scandolara Ripa d’Oglio. Il pm ha disposto l’autopsia sulla vittima che, dopo essere stata scaraventata sull’asfalto dalla Mini Cooper Countryman, è stata trasportata con un gravissimo trauma cranico al Maggiore dove, nonostante un intervento per salvarla, è spirata il giorno dopo. Domani l’esame autoptico.

P.G.R.