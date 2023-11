Cova, ex Pd responsabile di Forza Italia

Dall’esperienza di governo col centrosinistra al nuovo ruolo di dirigente in Forza Italia. Classe 1976, Ilaria Cova (nella foto) è la nuova responsabile cittadina di Forza Italia. Cova è stata assessore all’urbanistica e vicesindaco durante la prima amministrazione di Susanna Biondi. Si è affacciata alla politica cittadina alla fine degli anni ’90 sempre con liste civiche di centrosinistra. Per anni è stata membro dell’assemblea regionale e della segreteria regionale del Pd mentre nel 2013 era stata eletta all’assemblea nazionale con Matteo Renzi. A febbraio si era candidata alle regionali nella lista Letizia Moratti presidente. "Inizia oggi per me un nuovo percorso politico che mi vedrà protagonista con Forza Italia. Con questa nomina, si consolida il mio naturale percorso verso un impegno politico locale ispirato ai valori moderati e liberali" ha detto. Ch.S.