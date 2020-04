Solbiate Olona (Varese), 24 aprile 2020 - Supporto al trasporto di materiale sanitario in diversi ospedali della Lombardia, supporto al trasporto dei feretri in varie località su tutto il territorio nazionale, ma anche una serie di link per aiutare la popolazione a essere sempre informata sul coronavirus e per rimanere in forma all’interno delle mura domestiche con lo “Smart Soldier program”. Questo quanto messo in atto dal Comando di reazione rapida della Nato in Italia (Nrdc-Ita), con sede nella base di Solbiate Olona, in provincia di Varese, per aiutare la Protezione civile e le autorità locali a fronteggiare l’epidemia. Le immagini dei feretri trasportati dai camion militari da Bergamo, in altre province d’Italia, difficilmente potranno essere cancellate dalla memoria della popolazione, forse le ritroveremo sui libri di storia in futuro, quando gli alunni studieranno questo drammatico momento storico. Tra i militari impiegati in questo difficile compito c’erano anche alcuni di quelli in servizio alla base Nato.

Sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, ha confermato l’esercito, le unità logistiche alle dipendenze di Comando di reazione rapida della Nato in Italia hanno fornito costante supporto alla Protezione civile e alle autorità locali per fronteggiare l’epidemia. Molti dei trasporti di materiale sanitario effettuati dall’aeroporto di Malpensa sono stati eseguiti dai militari che ogni giorno si addestrano per poter intervenire ovunque ve ne sia bisogno, diretti ai vari ospedali di tutto il Nord Italia. Attento alle norme di sicurezza e contenimento anche all’interno della base, dove le attività proseguono senza sosta come richiede il giuramento alla Nazione, il personale multinazionale del quartier generale di Nrdc-Ita, monitora costantemente anche l’evoluzione del contagio. Questo perché lo studio e l’approfondimento degli aspetti che condizionano l’evoluzione dello scenario globale sono, ci hanno spiegato, attività fondamentali per i militari del Comando di Nrdc-Ita, perché possano sempre farsi trovare pronti a garantire il proprio supporto all’Alleanza per il contrasto alle crisi e la promozione della stabilità internazionale.Utilizzando l’hashtag #insiemecelafaremo inoltre, i militari hanno anche cercato nuovi modi per rimanere vicino alle persone, tra cui un programma di allenamento reso disponibile a tutti, per restare in forma a casa. Per seguire il programma di allenamento: http://www.nrdc-ita.nato.int/831/SMARTSOLDIER.