Coppa dei Tre Laghi. Auto senza tempo: un’edizione da record

Auto storiche protagoniste del fine settimana a Varese e provincia con la 33ª Coppa dei Tre Laghi e Varese-Campo dei Fiori. L’edizione 2024 promossa dal Club Varese Auto Moto Storiche ha preso il via venerdì sera con il prologo del trofeo Bellardi. Tra l’ascesa al Sacro Monte e il rullaggio sulla pista del Volo a Vela il weekend con i motori è iniziato con un’ambientazione notturna. Quindi all’ora di pranzo di ieri c’è stato lo start della prima tappa dal cuore di Varese. Sono seguiti 150 chilometri tra Valcuvia, Lago Maggiore, Lago di Monate, Somma Lombardo (con il concorso d’eleganza presso il castello), il pit stop al Belvedere di Azzate e Castiglione Olona. Si prosegue oggi di primo mattino, con partenza dai Giardini Estensi alle 8.30 e poi il percorso attraverso Valganna, Porto Ceresio, Lavena Ponte Tresa e il circuito cittadino di Luino ripetuto due volte. Arrivo nella cornice liberty del Palace Hotel di Varese dalle ore 12.30 per il gran finale e le premiazioni. In totale sono più di 40 i comuni toccati dai percorsi. C’è poi la novità della Coppa Tre Laghi light, passeggiata con le storiche senza salite né discese. Un percorso agevole e con visite guidate ai musei di Laveno, Luino e Maccagno: la passione per il motorismo storico si unisce quindi alla promozione del territorio.

Quasi 100 le auto al via, a partire da un gruppo di mezzi anteguerra come Fiat 508 sport spider e Singer Le Mans, 508 C Coupé e MG J2, quindi Riley Brooklands da gran premio, l’Alvis 12/70 Special, Lancia Aprilia e Ardea. Tanti mezzi anche risalenti al dopoguerra: dalla Citroen Traction Avant B alla MG TF, la spider Austin Healey e la Fiat 500 A e C. Poi le Jaguar XK 150 Ots, Jaguar E-Type spider e coupé e Lancia Flavia Coupé e. Tra le sportive ampio ventaglio di casa Porsche oltre a esemplari targati Karmann Ghia Club Italia, Mini Cooper, Mercedes 250 Pagoda e Triumph TR3.

La competizione quest’anno ha voluto celebrare il designer Marcello Gandini con Lancia Stratos e Autobianchi Runabout. La sua matita generò per Bertone anche Miura e Countach. In occasione della gara il Circolo degli Artisti di Varese ha promosso un’esposizione d’arte diffusa in una ventina di negozi del centro città con opere ispirate al mondo dei motori.

Lorenzo Crespi