Contratto scaduto da sei anni. I lavoratori dei duty free in presidio agli aeroporti

Presidio lunedì a Malpensa e Linate, di lavoratrici e lavoratori di Dufrital, per manifestare il proprio dissenso verso l’azienda e chiedere con forza il rinnovo del contratto integrativo aziendale e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil Milano, Filcams Cgil Varese, Fisascat Varese e Uiltucs Lombardia spiegano: "Il confronto con la dirigenza Dufrital sul rinnovo del contratto integrativo aziendale per gli aeroporti di Malpensa e Linate si è definitivamente interrotto a causa dell’atteggiamento intransigente dell’azienda, che ha dimostrato totale chiusura rispetto alle legittime richieste delle lavoratrici e dei lavoratori".

Fanno rilevare i rappresentanti sindacali: "Dopo anni di attesa, il contratto integrativo aziendale, scaduto nel 2019, continua a non essere rinnovato, nonostante le ripetute sollecitazioni sindacali e il peggioramento delle condizioni di lavoro all’interno del sistema aeroportuale. L’aumento dei carichi di lavoro, l’intensificarsi dello stress lavoro-correlato e la mancanza di risposte concrete sulle condizioni operative rendono il quadro insostenibile". Quindi i sindacati sottolineano i nodi critici irrisolti: "L’azienda continua a rimandare una trattativa che dovrebbe garantire diritti e tutele adeguate per le lavoratrici e i lavoratori, le condizioni di lavoro sono peggiorate con turni sempre più gravosi, carichi di lavoro in costante aumento e un’organizzazione che non tiene conto della salute e del benessere del personale". E proseguono: "la crescente pressione operativa e l’assenza di misure di tutela adeguate stanno portando a una situazione di rischio per la salute psicofisica dei lavoratori".

Da risolvere anche le questioni relative a parcheggi e mense, continuano le sigle sindacali: "I parcheggi restano lontani e costosi, mentre la mancanza di una mensa adeguata costringe il personale a sostenere spese elevate per i pasti e a consumarli in spazi inadatti, senza la possibilità di una vera pausa rigenerante". Concludono: " Di fronte all’ostinazione aziendale e alla mancanza di volontà nel trovare soluzioni condivise, le organizzazioni sindacali comunicano di continuare lo stato di agitazione per tutto il personale Dufrital operante negli aeroporti di Malpensa e Linate". Lunedì il presidio dalle 12 alle 14, a Malpensa e a Linate.

Rosella Formenti