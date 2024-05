Varese, la Guardia di Finanza sequestra cinque supercar con targa svizzera

Varese, 27 maggio 2024 – Cinque auto di lusso con targa svizzera circolavano in Italia, in provincia di Varese, in totale evasione dei diritti di confine. Erano di contrabbando. Per questo i finanzieri del Comando Provinciale di Varese le hanno sequestrate, per un valore complessivo di oltre 800mila euro.

Le auto (Porsche Macan, Porsche 911 Carrera 4s e Mercedes Classe G63 Amg V8, Lamborghini Huracan e McLaren 570S) erano uso a distinte società di autonoleggio operanti nella circoscrizione gallaratese. L'indagine, svolta dalla Compagnia di Gallarate, è stata avviata con l'analisi delle autovetture di lusso circolanti nel territorio di competenza per verificare che fossero stati rispettati gli adempimenti doganali e quelli previsti dal Codice della Strada. I finanziari hanno scoperto come per le cinque auto nulla era stato presentato alla dogana di competenza da parte delle società di autonoleggio che le possedevano, permettendo dunque la circolazione di tali veicoli in totale evasione dei diritti di confine, quantificati in complessivi oltre 250mila euro. In questo modo esercitando una concorrenza sleale nei confronti degli altri operatori economici in forza di una maggiore competitività derivante dai minori costi delle autovetture extra-UE in ragione dei più favorevoli regimi fiscali di detti Paesi.

L’ipotesi di reato è contrabbando aggravato: le vetture sono state sequestrate e i responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica bustocca per violazioni al Testo Unico delle Leggi Doganali.