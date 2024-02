Continua lo sciopero degli addetti allo scarico merci: "Adeguamenti salariali o la protesta non si fermerà"

Va avanti lo sciopero nell’area cargo di Malpensa, all’interno dei magazzini Mle. La sospensione di 24 ore dall’attività degli addetti al carico e scarico merci (da camion e aerei) doveva terminare come da regolamento nella notte fra venerdì e sabato, e invece è continuata nella giornata di ieri. E l’intenzione è quella di proseguire “a oltranza“, per chiedere migliori condizioni di lavoro a cominciare dagli adeguamenti salariali che i dirigenti di Mle non sembrano però voler concedere. Le merci in carico a questa società, comprese le spedizioni di Amazon, restano dunque ferme. "I camion sono qua dentro ormai da due giorni", spiega dice Renzo Canavesi, del sindacato di base Cub Trasporti. Non ci sono stati blocchi stradali ma gli operai non mollano. A non aver aderito allo sciopero sono ovviamente stati i precari.