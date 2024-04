Concerto del Primo Maggio. Sette band in concorso: "Partecipazione inattesa"

Al mattino corteo, con partenza alle 9.30 da piazza Monumento, alle 10.30 comizio in piazza San Magno di Cgil, Cisl e Uil, e alle 14 la prima edizione del Concorso musicale 1° Maggio Altomilanese, al Teatro Tirinnanzi di piazza IV Novembre (ingresso libero). Si declina così la Festa dei lavoratori di domani, promossa dai sindacati, con una variazione: il concerto-concorso, previsto al Parco Falcone Borsellino, ripara al chiuso, stante il meteo. Mario Principe (segretario generale Cgil Ticino Olona), Luigi Tripodi (coordinatore territoriale Uil Lombardia), Nino Tola (responsabile Laboratorio di quartiere Mazzafame) e Luciano Lo Bianco (presidente Uildm) hanno fatto il punto.

"Per il primo anno abbiamo organizzato il Concorso musicale, che vedrà la partecipazione di sette gruppi del territorio. Avevamo lanciato la proposta di adesione attraverso una pagina Fb e abbiamo in poche ore raccolto 14 candidature", dicono i sindacalisti. Le band sono: The wetdogs, Le vite degli altri, Noise lab band, Magic thursday, Homecoming125, M.e.a.culpa e Reparto grandi stonati. Le esibizioni saranno aperte dal gruppo "Space Ado", formato da minori svantaggiati e non in concorso, e si concluderanno con il concerto dei Bper. Presentatore Max Pisu, direzione artistica di Stefano Re, e in giuria Roberto Billani e Laura Bonomo. Principe ha ricordato che "il 1° Maggio è l’occasione per mandare messaggi sul lavoro delle persone diversamente abili, un diritto spesso negato". Tripodi ha dato man forte: "Il Primo maggio è la rivendicazione delle cose che non vanno bene. Vogliamo che la musica coinvolga i cittadini e che si crei un forte momento sociale".S.V.