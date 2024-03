Coltellate fuori dalla discoteca. Due ragazzi in Pronto soccorso

Notte di sangue all’uscita dalla discoteca a Lecco. La scorsa notte, quella tra sabato e domenica, due ragazzi di 19 anni di Grosio, coinvolti in una rissa, sono finiti in ospedale con ferite di arma da taglio. I due avrebbero partecipato a una rissa nel parcheggio dell’Orsa Maggiore, sul confine con Abbadia Lariana. È successo poco dopo le 4, all’orario di chiusura della discoteca. L’aggressione pare sia stata innescata da uno sguardo e qualche parola di troppo, complice l’alcol.

Durante la scazzottata, qualcuno ha tirato fuori un coltello o forse ha utilizzato i cocci di vetro di una bottiglia come arma bianca e li ha pugnalati: loro hanno parato i fenedenti con le mani e con le braccia. Sono stati soccorsi dai sanitari di Areu con i volontari della Croce rossa di Lecco e trasferiti in ambulanza in ospedale al Pronto soccorso di Lecco. I medici di guardia hanno riscontrato ferite appunto da arma da taglio. Dopo aver suturato i tagli, li hanno dimessi entrambi, con una prognosi di sette giorni uno e dieci giorni l’altro.

Solo un paio d’ore prima, sempre all’uscita della stessa discoteca, era stato picchiato anche un 18enne. L’adolescente, soccorso dai volontari della Croce rossa di Valmadrera e accompagnato pure lui in ospedale all’Alessandro Manzoni, stanco di aspettare il proprio turno per essere visitato in Pronto soccorso, ha però preferito andarsene senza nemmeno farsi vedere.D.D.S.