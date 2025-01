Colpo nella notte al bar. Il ladro sfonda la vetrina e poi scappa in bicicletta

Furto al Jem Cafè in Largo Giardino a Busto Arsizio, il colpo nella notte messo a segno da un ladro ciclista. Il malvivente ha sfondato la vetrina, quindi è entrato nel locale da cui ha razziato fondo cassa e bevande prima di dileguarsi in bicicletta. A dare l’allarme i titolari del locale che hanno denunciato il furto ai carabinieri della compagnia di Busto Arsizio. Subito sono state avviate indagini, al vaglio anche le immagini delle telecamere presenti in zona. I furti con spaccata stanno suscitando preoccupazione tra i commercianti nella zona tra Ferno, Lonate Pozzolo e Samarate, dove nelle ultime settimane i colpi si sono ripetuti, l’altra notte la spaccata ai danni del bar in Largo Giardino a Busto Arsizio.