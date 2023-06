Cocò, la gatta ferita da una fucilata, Enpa lancia un appello aiuto

È stata raggiunta da una fucilata ed ha perso l’uso delle zampe posteriori ma non ha mai smesso di lottare. Lo sta facendo a Saronno grazie ad Enpa che ora ha bisogno di fondi per continuare a curarla. è Cocò una gatta che ha una grave invalidità agli arti posteriori paralizzati a causa di una fucilata. È stata ferita a Mazara del Vallo ma lì non poteva ricevere le cure del caso e quindi ha fatto un lungo viaggio tramite Rete Solidale Enpa. "È dovuta rimanere più di un mese in clinica – spiegano le volontarie – arrivando a più di 2.000 euro di sole spese veterinarie in quanto è stata sottoposta a molti interventi laser". Ha ancora bisogno di cure e ci sono molti costi da sostenere da qui l’appello: "Aiutaci a sostenere le spese veterinarie di Cocò con la raccolta fondi attiva su PayPal".S.G.