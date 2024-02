Cinque Mulini raddoppia: scuole all’appello

Nel 2024 raddoppia la Cinque Mulini studentesca, la gara che chiama a raccolta tutte le scuole secondarie del territorio di primo e di secondo grado: così sabato 24 febbraio si svolgerà a San Vittore Olona la "special editon", in attesa della gara tradizionale prevista per il 16 novembre, cioè il giorno prima della classica "Cinque Mulini di San Vittore Olona", definita da molti "il Cross più bello del mondo", che cambia stagione perché la gara è stata inserita tra le prove di selezione per le squadre azzurre in vista degli Europei di Cross che si terranno a dicembre in Turchia. Grande novità della special edition studentesca è la gara a staffetta mista, ragazzi e ragazze assieme, che prenderà il posto della tradizionale gara divisa tra maschi e femmine. "Si parla tanto di parità di genere, per cui abbiamo pensato di fare una gara tra gender", spiega Giuseppe Gallo, presidente dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906.