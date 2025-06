Chiuso il supermarket della droga

BUSTO ARSIZIO Ventun chili di cocaina, 4 di hascisc e oltre 100mila euro in contanti nascosti nel divano e in varie intercapedini create nei battiscopa di un appartamento. La polizia di Stato di Busto Arsizio ha sequestrato l’ingente quantitativo di stupefacenti nell’ambito dei consolidati servizi volti a reprimere lo spaccio nei boschi del Varesotto e dell’Alto Milanese.

Nel corso dell’attività di monitoraggio delle aree verdi operano i pusher, è stata individuata un’auto che ha insospettito gli agenti per i contatti intrattenuti con gli spacciatori da parte del conducente, movimenti che hanno fatto presumere che questi potesse essere un fornitore di droga. Il conseguente servizio di pedinamento, volto a verificare dove fosse domiciliato il soggetto, ha permesso di individuare una palazzina in un paese del Lodigiano dove un marocchino di 22 anni è entrato per poi uscirne poco dopo con uno zaino in spalla. A questo punto è scattato l’intervento dei poliziotti del Commissariato di Busto Arsizio che – vista la veemente e violenta reazione del giovane – hanno visto confermati i loro sospetti.

La perquisizione dell’appartamento ha consentito appunto di scovare 21 chilogrammi di cocaina, 4 chili di hashish e oltre 100mila euro nascosti in svariate intercapedini. Il ritrovamento ha confermato il ruolo di primo piano del ventiduenne nella catena di approvvigionamento di droga su vasta scala. Significativo il contributo fornito dalla Squadra Mobile della Questura di Lodi. L’uomo è stato arrestato e portato appunto in carcere di Lodi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.