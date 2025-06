Al Family Day dell’Irca Group c’è pure Domori

Un importante passo avanti per Irca Group, leader internazionale nella produzione di cioccolato, creme, frutta, pistacchi, decorazioni e altri ingredienti di alta qualità per il settore alimentare. L’azienda, che ha la sede centrale a Gallarate, ha infatti recentemente acquisito Domori Professional, marchio simbolo del cioccolato di altissima qualità con una filiera etica, famoso in tutto il mondo per aver salvato e valorizzato il raro e pregiato cacao Criollo.

Una novità al centro dell’edizione 2025 del Family Day, l’incontro annuale dedicato ai collaboratori e alle loro famiglie, celebrato ieri nello stabilimento. Irca serve i canali professionali in oltre cento Paesi. Sono venti gli stabilimenti tra Europa, Stati Uniti e Vietnam, più di 2.100 i dipendenti con marchi d’eccellenza come Irca Since 1919, Joygelato, Dobla, Cesarin, Ravifruit e appunto la new entry Domori Professional.

L.C.