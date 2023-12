Centro e stazione passati al setaccio

Un centinaio di persone controllate, undici esercizi pubblici verificati

e un marocchino irregolare in possesso

di cocaina e marijuana.

È il bilancio di un controllo

della polizia di Stato

di Legnano. Il servizio straordinario contro criminalità, spaccio

e degrado è stato realizzato dal Reparto prevenzione crimine

e da una pattuglia

in borghese in centro

e in zona stazione. In via

San Martino un uomo

in bici, con una felpa

con cappuccio, è stato identificato come sospetto e controllato:

il 37enne, marocchino

e irregolare sul territorio, è stato trovato

con quantitativi minimi

di droga e segnalato

alla Prefettura.

P.G.