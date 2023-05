Alice Grilli scomparsa improvvisamente a 29 anni. Il cordoglio di tutta Castelseprio

Il dolore di un’intera comunità per la scomparsa di una delle sue “figlie” più care. Sigillato dall’omaggio commosso del lutto cittadino, proclamato dal sindaco Silvano Martelozzo attraverso un’ordinanza che ha disposto, fra l’altro, l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale.

L’addio

Tutta Castelseprio ha dato l’ultimo saluto ad Alice Grilli, scomparsa improvvisamente il 20 aprile a soli 29 anni e molto conosciuta nel paesino della Valle Olona. Chi è riuscito a partecipare ai funerali tenutisi ieri, lunedì 8 maggio nella parrocchiale dedicata ai Santi Nazaro e Celso, e con il cuore anche chi non ha potuto essere presente fisicamente alle esequie, affollate da centinaia di persone, dentro e fuori dalla chiesa, sul sagrato.

Gli amici della ragazza, che dopo la laurea in Giurisprudenza nel 2019 aveva iniziato a lavorare e stava mettendo su casa in paese con il compagno, hanno voluto accompagnarla nel suo ultimo viaggio con uno striscione, affisso davanti al municipio. “Senti che bel vento, non basta mai il tempo” era scritto con vernice rossa.

Il ricordo

Lo zio di Alice ha scritto un messaggio in cui ha ricordato la traiettoria di vita della giovane, capace di illuminare il cammino di molti, nonostante il poco tempo che le è stato concesso. Un’esistenza segnata anche dalle difficoltà, a partire dalla tragedia vissuta a soli 10 anni, con la scomparsa della madre.

Oltre a studiare e lavorare – come ricordato dallo zio nel suo messaggio – Alice era anche impegnata nell’aiuto ai giovanissimi studenti, ai quali dava ripetizioni. "Purtroppo i sogni muoiono all’alba – si legge nella lettera dello zio – Ma che rimanga almeno la speranza che Tu dal cielo possa far scendere sui tuoi cari quella pace che non hanno mai avuto e di cui hanno bisogno".