Arjun ha 12 anni e cerca un posto dove sentirsi a casa: l’appello del Servizio Affidi della Valle Olona

Castellanza (Varese) – Il Servizio Affidi dell’azienda Speciale Medio Olona lancia un appello per Arjun, rivolto ai residenti del territorio della Valle Olona e limitrofi: “Arjun ha 12 anni e vive con la sua famiglia d’origine in un contesto di fragilità e povertà, in cui è spesso portato a farsi carico di compiti e preoccupazioni che dovrebbero essere dei grandi. Questo a volte succede anche perché è l’unico membro della famiglia che comprende e parla bene l’italiano”.

Per la sua storia, Arjun fatica a interagire con gli altri ragazzi della sua età e si mostra autonomo e maturo, ma, allo stesso tempo, spiegano dal Servizio Affidi “ha ancora molto bisogno di qualcuno che gli dimostri affetto, che si prenda cura di lui e possa offrirgli quegli stimoli relazionali ed esperienziali che la famiglia, per la condizione in cui si trova, fatica a garantirgli. Le persone e i Servizi che a vario titolo si occupano di lui, lo descrivono come un ragazzo capace di investire nei legami e nelle relazioni, emotivamente “ricco” nonostante la povertà delle sue radici”.

Per Arjun, il Servizio Affidi cerca qualcuno – una famiglia, una coppia o un/una single - che possa affiancarsi alla sua famiglia d’origine in maniera discreta ma calda, affettiva e stabile, disposta a garantirgli uno spazio dedicato e prevedibile, accompagnandolo nel quotidiano (nei compiti, nello sport) e offrendogli momenti di condivisione familiare, in cui possa sentirsi “a casa” anche in un luogo e in un modo diverso dalla sua famiglia. Per informazioni: servizio.affidi@aziendaspecialemedioolona.it oppure 0331/1660083 o il 366/939 6432.