Caos trasporto pubblico. Dossier del sindaco

Alla ripresa dell’anno scolastico sono riprese anche le dolenti note di un servizio di trasporto pubblico inadeguato e insufficiente: autobus che non permettono di arrivare a scuola in orario, autobus che non possono caricare tutti gli utenti in attesa perché quando giungono alle fermate sono già affollati, autobus che non passano addirittura.

Il sindaco di Cassinetta Domenico Finiguerra intende raccogliere tutte le segnalazioni relative ai disagi che quotidianamente i pendolari devono sostenere in modo da inoltrare un esposto, il più possibile dettagliato, da inviare al prefetto per chiederne l’intervento. "In queste settimane – testimonia Finiguerra – i disservizi del trasporto pubblico patiti dall’utenza Stav si stanno ripresentando con la stessa intensità dello scorso anno scolastico. AI fine di illustrare al meglio la situazione insostenibile, richiedo agli studenti, alle famiglie e ad ogni cittadino interessato, di farmi pervenire a mezzo mail le informazioni relative a date. ore e direzione delle corse della linea z559 tra Abbiategrasso e Magenta saltate passate senza fermarsi o impossibili da utilizzare causa sovraffollamento".

Ma non sono solo gli utenti di Cassinetta a dover quotidianamente far fronte ai problemi del trasporto. Il problema più rilevante e ancora irrisolto resta quello della coincidenza degli orari degli autobus della linea Stav z554 che percorrono la strada provinciale fra Rosate, Vermezzo e Gudo Visconti per arrivare alla stazione di Albairate, dove ci sono i treni per Vigevano, per il corsichese e per Milano, le località dove ci sono le scuole frequentate da molti studenti della zona. La precarietà del servizio spinge i genitori a dover portare all’alba i figli in stazione, unico modo per non dover arrivare a scuola in ritardo o con un’ora di anticipo. Ciò che lamentano i genitori del comitato di Vermezzo e Gudo Visconti è il fatto che "le ultime assunzioni di autisti, la scorsa primavera, non ha risolto il problema", affermano dal Comitato di Vermezzo e Gudo Visconti. "L’insufficienza di corse – aggiungono – non può essere giustificata dalla mancanza di utenza. Come si vede dal numero di auto che arrivano ad Albairate ogni mattina, gli studenti che salirebbero sugli autobus, ma ad orari diversi, ci sono".

Giovanni Chiodini