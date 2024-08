Al canile di Varese il commosso ricordo di Luca Alfano

Varese, 2 agosto 2024 – Il Canile di Varese ha ricordato questo pomeriggio di Luca Alfano, il varesino morto lo scorso novembre a 46 anni a causa di una sindrome neurovegetativa, e che fino all'ultimo ha rivolto il suo pensiero ai cani del canile. Insieme alla famiglia e agli amici di Luca, c’erano anche l’assessore della Giunta Galimberti Nicoletta San Martino, il vicepresidente del Consiglio Regionale Giacomo Cosentino e il Consigliere Comunale Franco Formato. “Ci piace pensare che sia stato proprio Luca a muovere le sinergie – dice la presidente Alessandra Calafà – e che con il suo esempio abbia guidato, ispirato e mosso le azioni, come finalmente la firma del documento di indirizzo alla progettazione del nuovo canile a opera del Comune di Varese”. Luca Alfano, grande tifoso del Varese Calcio ma anche vicino alle associazioni animaliste, come la Lega nazionale per la difesa del cane (Lndc) che gestisce il canile varesino, aveva donato alla Lndc un lascito solidale.

Il progetto del nuovo canile

“In questi giorni ci è arrivata un'altra generosa donazione da una nostra nuova sostenitrice – sottolinea Calafà – che desidera rimanere anonima ma che profondamente ringraziamo. Abbiamo deciso di aprire un conto corrente dedicato, i cui fondi saranno destinati esclusivamente alla realizzazione del nuovo canile. Sappiamo che tanti cittadini vogliono contribuire a realizzare un parco canile dignitoso e sicuro per i cani e per le persone che prestano il loro servizio di volontariato”. La Lega per la difesa del cane di Varese ha aperto un conto corrente, per chi voglia fare una donazione per sostenere la realizzazione del nuovo canile (per il quale il Comune ha stanziato 300mila euro e la Provincia altri 150mila), con il seguente Iban: IT 93 D 08404 10801 0000 0000 6456 (causale: erogazione liberale per nuovo canile). Nella gestione della struttura di via Friuli – che ospita una trentina di cani – si alternano 60 soci e trenta volontari, ma la stessa può anche contare su duemila sostenitori.