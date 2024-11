Cancello e porta forzati stanze a soqquadro: rubano acqua e formaggio

Formaggio e acqua: questo il curioso bottino dei ladri entrati in azione alla Cassina Ferrara nel week-end. Un furto decisamente insolito è avvenuto nei giorni scorsi a Cassina Ferrara, quartiere alla periferia di Saronno mentre i padroni di casa si erano allontanati per alcune commissioni. I ladri, penetrati in un appartamento approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno rovistato a fondo nelle stanze, ma alla fine si sono accontentati di un’insolita refurtiva: una forma di formaggio e una bottiglia d’acqua trovate nel frigorifero.

Il colpo è stato messo a segno nel pomeriggio, con i malviventi che sono riusciti a forzare prima il cancello esterno e poi la porta d’ingresso dell’abitazione. Una volta dentro, hanno rovistato in ogni angolo, compresa una cassetta interna che, forse scambiata per una cassaforte, è stata anch’essa aperta con la speranza di trovare oggetti di valore. Al ritorno a casa, i proprietari hanno trovato le stanze a soqquadro e le serrature danneggiate, rendendo necessario un intervento di riparazione. Nonostante il danno materiale, il bottino si è limitato a pochi generi alimentari, lasciando una sensazione di amarezza per l’intrusione e i danni subiti.

S.G.