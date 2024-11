Incidente a Varese: grave motociclista di 45 anni

Varese, 28 novembre 2024 – Poco prima dell’una un motociclista di 45 anni ha perso il controllo della sua moto mentre stava procedendo lungo la provinciale del lungolago, nella frazione di Calcinate del Pesce.

Per cause ancora da valutare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto riportando un grave trauma cranico. Nell’incidente, stando alle prime ricostruzioni, non risulta coinvolto nessun altro veicolo.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi: l’elisoccorso ha provveduto al trasporto del ferito all’Ospedale Sant’Anna di Como, mentre l’automedica, un’ambulanza e la Polizia Locale hanno gestito l’emergenza e la messa in sicurezza dell’area. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.