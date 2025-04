Cagnolino salvato dai pompieri

La curiosità poteva costargli cara. I vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Fagnano Olona per soccorrere un cane caduto all’interno di una fossa biologica di un allevamento ormai dismesso. Il suo abbaiare ha attirato l’attenzione finché non sono scattati i soccorsi. le operazioni di recupeero si sono rivelate complesse soprattutto perché l’animale era molto agitato per cui i pompieri hanno dovuto agire con cautela per evitare che si ferisse. Tobia (questo il nome del cagnolino) è stato recuperato sano e salvo e riaffidato ai proprietari che abitano a poca distanza dal lugo dell’incidente.