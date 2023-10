Cade un coprilampada, Sos davanti al municipio

Dopo gli allagamenti su scale, ascensori e negli uffici adesso anche i crolli all’esterno. Non c’è tregua per il palazzo municipale. Ieri mattina prima delle nove un coprilampada dell’illuminazione perimetrale del palazzo municipale è caduto nell’area di sosta a zona disco. L’area è proprio quella sul lato del palazzo dove spesso si trovano a passare anche i pedoni diretti in via Milano o via Garibaldi. Immediato l’intervento della polizia locale che ha provveduto a mettere in sicurezza la zona.

Ovviamente i pezzi caduti sono stati rimossi e raccolti anche in vista di una successiva sostituzione riparazione per cui è stato allertato l’ufficio tecnico anche perché ci sono altre coperture che viste “da terra“ sembrano pericolanti.

È solo l’ultimo problema che si registra nel palazzo municipale che si trova a fare i conti con importanti infiltrazioni in occasione delle giornate di pioggia, anche ieri ad esempio, che finiscono per allagare scale, corridoi ma anche uffici con tanto di scrivanie dove si ritrovano ad essere inzuppati documenti e persino i computer.

S.G.