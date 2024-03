Busto, si ribalta con l’auto uscendo da un parcheggio: paura per una 27enne

Busto Arsizio (Varese) – Incidente nel primo pomeriggio a Busto Arsizio, in via Bellini un’automobilista, una giovane di 27 anni, si è ribaltata con la sua auto mentre usciva da un parcheggio.

La macchina forse a causa di una brusca frenata ha urtato un altro veicolo ribaltandosi in mezzo alla strada. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto la conducente rimasta incastrata nell’abitacolo, fortunatamente non ha riportato ferite ma in stato di shock per lo spavento. Sul luogo dell’incidente anche la Polizia locale e i soccorsi con l’ambulanza che hanno prestato assistenza alla ventisettenne in stato di shock.

Sempre nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Varese in via Sella, nella zona della prima cappella del Sacro Monte, dove un automobilista di 55 anni ha perso il controllo della sua vettura ed è finito contro un palo dell’illuminazione. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area, il conducente dell’auto, forse vittima di un malore, ha riportato ferite non gravi ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale.