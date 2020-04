Busto Arizio (Varese), 7 aprile 2020 - L’istituto La Provvidenza, la più grande struttura per anziani cittadina, ha bisogno di sostegno economico, aiuti urgenti e necessari per acquistare i dispositivi di protezione per gli operatori. Ogni giorno sono utilizzati circa 250 mascherine e 3.000 paia di guanti, un costo quotidiano di 1.000 euro, a cui con le sue sole forze la struttura non può far fronte. Quei dispositivi sono indispensabili per proteggere il personale (300 operatori) e nello stesso tempo garantire sicurezza agli anziani ospiti, oltre 350. Purtroppo anche nella Rsa di via San Giovanni Bosco è entrato il contagio da Covid-19, tre anziani sono deceduti nei giorni scorsi, altri ospiti, 25, che presentano sintomi riconducibili alla manifestazione del virus e che non è stato possibile sottoporre al tampone, sono isolati e seguiti con dedizione da personale dedicato e dotato delle adeguate protezioni.

Da sottolineare che dal ministero della Salute è arrivato il via libera a i tamponi nelle Rsa: si attendono quindi sviluppi in questo senso. Intanto bisogna far fronte all’emergenza, garantendo sicurezza agli operatori e quindi agli anziani: servono mascherine, guanti e camici, materiale già ordinato e che sarà presto consegnato, ma ne serve altro per poter affrontare la situazione nelle prossime settimane. Da qui la decisione del presidente dell’Istituto, dottor Ambrogio Gobbi, di lanciare il progetto della raccolta di fondi, confidando nella vicinanza e nella generosità della città. La raccolta è stata avviata sul portale di crowdfunding “retedeldono.it”, per aderire occorre cercare sul sito “retedeldono.it” La Provvidenza e donare con carta, PayPal o bonifico. L’appello è rivolto a cittadini e aziende, chiamati a offrire un sostegno economico indispensabile alla struttura bustese per poter continuare la sua missione di garantire sicurezza agli anziani e al personale che sta operando con grande impegno in una situazione delicata e complessa.

Le adesioni generose non tarderanno, a conferma della vicinanza della città all’istituto, che già nei giorni scorsi ha ricevuto donazioni di mascherine indispensabili per far fronte all’improvvisa emergenza. Alla Provvidenza il personale è accanto agli ospiti con dedizione, gli anziani al momento non possono ricevere visite ma la comunicazione con i familiari è assicurata dalla tecnologia con le videochiamate che possono essere prenotate dai parenti ed effettuate grazie agli operatori. Iniziativa davvero importante che rasserena gli ospiti e i loro familiari. Va ricordato che è attiva anche una linea dedicata ai parenti che possono telefonare per avere informazioni sui loro cari chiamando i numeri 0331.358425 e 0331.358205. Chi vuole invece informazioni sulle donazioni può chiamare il numero 0331.358460.