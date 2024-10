"Busto in cammino", sport all’aria aperta

Non si ferma l’attività salutare dei gruppi di "Busto in cammino". Dopo la positiva esperienza avviata nella bella stagione, si continua nel periodo autunnale e invernale. Quattro le camminate previste ogni settimana in quattro giorni diversi, con questo calendario: lunedì 9.30, martedì 18, giovedì 9.30, venerdì 18.

Le camminate sono guidate da un walking leader, persona capace di coinvolgere, creare consapevolezza, far capire ai partecipanti l’importanza della costanza, della continuità nel tempo, del movimento corretto, hanno una durata di circa un’ora e si svolgono anche in caso di pioggia. Da sottolineare che anche chi non ha partecipato alle prime camminate può liberamente unirsi al gruppo compilando il modulo di iscrizione. La partecipazione è gratuita, eccetto il costo della copertura assicurativa pari a 10 euro l’anno. I punti di ritrovo verranno comunicati di volta in volta tramite whatsapp al numero 338 1167707.

L’amministrazione comunale ha puntato molto su questa iniziativa: partecipare a un gruppo di cammino significa non solo poter migliorare il benessere fisico determinato dalla pratica sportiva all’aperto, ma anche cogliere un’importante opportunità di incontro e socializzazione, che allevia lo stress, combatte la solitudine e l’isolamento sociale, ed è adatta a persone di tutte le età. Insomma camminare fa bene, farlo in gruppo ancora di più.