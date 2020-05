Busto Arsizio (Varese) - Fermata dagli agenti della Polizia locale dopo un inseguimento in centro città: protagonista nel tardo pomeriggio di oggi della folle corsa in auto una donna di 35 anni, residente a Busto Arsizio.

La trentacinquenne, secondo alcuni testimoni, uscendo da via Bonsignori, in pieno centro storico, ha imboccato a folle velocità via Roma, rischiando un incidente proprio con l’auto dei vigili. Quindi ha schiacciato di nuovo sull’acceleratore mentre la Polizia locale la inseguiva riuscendo a bloccarla all’altezza della sede della Poste in via Mazzini. Fortunatamente non sono state coinvolti persone o veicoli durante la fuga della trentacinquenne che pare fosse in stato confusionale. Al momento sono ancora al vaglio eventuali provvedimenti nei confronti della donna.