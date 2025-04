Picchia e violenta una 14enne conosciuta sui social: 21enne arrestato a Busto Arsizio

Varese, 15 aprile 2025 – Pomeriggio da incubo per una ragazzina a Busto Arsizio, in provincia di Varese: la giovane è stata vittima di violenza fisica e sessuale da parte di un giovane conosciuto sui social e che aveva deciso di incontrare lunedì 14 aprile. Il 21enne è stato arrestato e la 14enne portata in ospedale: i medici hanno stabilito per lei 50 giorni di prognosi.

La conoscenza via social

Secondo quanto ricostruito i due si sarebbero conosciuti sui social network. Il 21enne, di origine nordafricana e residente a Rozzano, nel Milanese, si era mostrato gentile e aveva iniziato a corteggiare, via internet, la ragazzina, peruviana, fino a che era riuscito a convincerla ad incontrarsi.

Il primo appuntamento

L’appuntamento è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 14 aprile a Busto Arsizio. I due hanno fatto una passeggiata insieme e ad un certo punto il 21enne è riuscito a portare la 14enne in un’area dismessa, in via Vercelli, dietro la stazione Ferroviaria delle Nord. Lì, è partita l’aggressione: il giovane ha cominciato a picchiare la 14enne e usarle violenza.

Le urla disperate

La ragazzina ha gridato disperata, chiedendo aiuto, sino a quando un residente della zona ha sentito le sue urla e non ha esitato un istante a chiamare il 112. Nel giro di pochi minuti, è arrivata sul posto una pattuglia della Polizia locale. Gli agenti hanno trovato il 21enne ancora addosso alla vittima, intento a picchiarla.

L’arresto

Ed è subito scattato l’arresto. La 14enne è stata accompagnata in ospedale, per lei una prognosi di 50 giorni. Il 21ennesi trova invece in carcere a disposizione del Gip per la convalida dell’arresto.