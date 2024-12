Busto Arsizio, pasti caldi per i senzatetto e pacchi alimentari per le famiglie: il Natale dei volontari di “Diamoci una mano”

Busto Arsizio (Varese), 25 dicembre 2024 – Pasti caldi per i senzatetto, pacchi alimentari per le famiglie che, a Natale, hanno purtroppo poco da festeggiare. Per l’associazione bustocca “Diamoci una mano” quella di questi ultimi giorni è stata, come loro stessi la definiscono, “la nostra miglior serie di ritiri – raccontano entusiasti –: avevamo chiesto ancora un piccolo sforzo alle persone di buon cuore che ogni anno scelgono di aiutarci e abbiamo chiuso la nostra gara di solidarietà ritirando più di venti teglie di pasta al forno, cannelloni, pasta pasticciata.. e poi arrosti, piatti vegani, pesce al forno, pacchi di pasta, scatolame, dolci, omogenizzati, assorbenti: una vera esplosione di solidarietà”.

La preparazione dei pacchi da portare alle famiglie in difficoltà

"Siamo entusiasti”

"Siamo stati felicissimi – raccontano i volontari – perché abbiamo visto decine di persone decidere di aiutare il prossimo senza sapere chi è, ma solo per un ideale: fare passare un Natale felice a tutti. Abbiamo constatato che c'è davvero tanta voglia di condividere la felicità del Natale: tanti bambini sono venuti insieme alle loro famiglie, scaldando i nostri cuori in una fredda sera di dicembre”. Tante le dimostrazioni di sensibilità e solidarietà. Un ristorante di Appiano Gentile ha voluto donare teglie di pasta al forno e formaggio grattugiato in quantità, in molti hanno lasciato biglietti o scritto i loro auguri sull'alluminio delle teglie. “Vogliamo ringraziare una per una tutte queste persone che nei tre ritiri hanno deciso di aprire i loro cuori per rendere la giornata di Natale una festa davvero per tutti: grazie, noi ragazzi daremo il massimo per aiutare quante più persone possibili”. Oggi, giorno di Natale, ci sarà la consegna: i pasti caldi ai senzatetto nella zona della stazione, i pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. Gesti che riscaldano il cuore.