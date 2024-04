Busto Arsizio, al via la seconda edizione del “L’Amore Oltre: l’affettività e la sessualità nella disabilità”

BUSTO ARSIZIO – Tema delicato e complesso, al centro del convegno, alla seconda edizione, presentato e in programma a Busto Arsizio sabato 20 aprile dalle 9 ai Molini Marzoli, dal titolo “L’Amore Oltre… l’affettività e la sessualità nella disabilità”.

L’iniziativa è finalizzata ad approfondire un tema importante che molto spesso non viene trattato in famiglia o nelle comunità per mancanza di strumenti utili e mirati. E’ organizzato dal Comune di Busto Arsizio - Assessorato all’Inclusione sociale e salute - in collaborazione con Cooperativa Sociale Società Dolce, ANFFAS Busto Arsizio Progetto 98, Cooperativa Sociale Centro diurno per persone con disabilità Belotti Pensa, Progetti Fantasia APS e altre realtà del territorio.

La locandina di presentazione dell'evento

“Il progetto “L’amore oltre…” nasce sul campo – spiega l’assessore all’Inclusione Paola Reguzzoni - lavorando sulle problematiche della disabilità ci siamo accorti che su questo argomento le famiglie si sentivano sole e abbiamo così organizzato incontri con esperti, a cui hanno partecipato sia i ragazzi sia i genitori, in cui sono state date indicazioni utili e soprattutto pratiche che stanno già dando i primi frutti. Visti i risultati e le necessità emerse dal territorio, il progetto verrà riproposto anche in futuro” .

L’auspicio è che al convegno partecipino famiglie, educatori, insegnanti, “per tutti un’occasione per imparare un nuovo linguaggio, inclusivo e capace di non deludere aspettative”. Durante la mattinata sarà illustrato quanto emerso durante gli incontri con una ventina di famiglie, incontri che si concluderanno a giugno e hanno l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la consapevolezza del benessere affettivo e sessuologico. Non mancheranno alcune significative testimonianze e saranno presentati i servizi di supporto attivi in città, oltre ad aspetti non marginali come quello legale. L’ingresso è gratuito, per informazioni e prenotazioni Ufficio Servizi Sociali tel. 0331 390348 -173- 117 mail assessore.servizisociali@comune.bustoarsizio.va.it