Busto Arsizio, il tenente colonnello Andrea Poletto è il nuovo comandante dei carabinieri

Busto Arsizio (Varese) – E’ il tenente colonnello Andrea Poletto il nuovo comandante dei carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, guidata negli ultimi anni dal capitano Annamaria Putortì, ora passata alla guida della Compagnia di Agrigento.

Il tenente colonnello Poletto, classe 1974, nato a Verbania, è stato presentato oggi in tarda mattinata nella sede del comando provinciale dei carabinieri di via Saffi a Varese. Con lui il comandante provinciale dell’Arma, Marco Gagliardo e il comandante del Nucleo Operativo, Alessandro Giuliani.

"Per me è un ritorno gradito in Lombardia, dove ho operato tra il 2004 e il 2007 alla guida del Norm di Brescia – ha detto - darò il mio massimo contributo per continuare ad accrescere il senso di fiducia nelle istituzioni della comunità di Busto Arsizio. Sto cominciando a conoscere la città, le sue autorità militari e civili, oltre ai membri della Procura, con cui ci sarà da subito massima sinergia”.