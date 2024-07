Busto Arsizio, allarme infermieri: l’ospedale ora li cerca all’estero

Busto Arsizio, 25 luglio 2024 – Mancano infermieri: al via il bando dell’Asst Valle Olona per cercare 20 figure professionali nei Paesi extra-UE. È stato emesso dall’azienda sanitaria di Busto Arsizio l’avviso di pubblica selezione per titoli e colloquio per la copertura a tempo determinato (12 mesi eventualmente rinnovabili) di venti posti di infermiere.

Una necessità per coprire l’organico e far fronte alla grave carenza nelle diverse strutture ospedaliere e assicurare il turn over del personale che ha cessato il servizio.Il bando rimarrà aperto fino al 31 dicembre 2024 fino all’esaurimento dei posti disponibili. Da sottolineare che questa decisione è motivata dal fatto che non hanno avuto effetto come si legge nella delibera dell’azienda: "i ripetuti tentativi di reclutare infermieri con le procedure ordinarie".

Troppe rinunce anche nell’ultimo concorso per 40 posti. Ora Asst Valle Olona punta al nuovo bando dai confini allargati.

I requisiti

Quindi coloro che intendono partecipare all’avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza di uno dei Paesi extra Unione Europea, conoscenza della lingua italiana, età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a riposo d’ufficio. Per quanto riguarda il titolo di studio deve essere " abilitante alla professione di Infermiere conseguito all’estero per il quale è stato ottenuto opportuno riconoscimento in deroga da parte di Regione Lombardia" e l’interessato deve essere iscritto all’albo professionale degli Infermieri dello Stato di provenienza.

Altri requisti richiesti: incondizionata idoneità fisica "all’impiego ivi compresa l’idoneità e la disponibilità all’effettuazione dell’orario di lavoro articolato in turni sulle 24 ore nell’ambito dei reparti di degenza anche ad elevato carico assistenziale. Il relativo accertamento sarà effettuato a cura del Medico Competente dell’Azienda prima dell’immissione in servizio ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008", assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione. La domanda di partecipazione esclusivamente tramite procedura telematica presente sul sito seguendo le indicazioni fornite dal bando.