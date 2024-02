Busto Arsizio, incendio nella notte: 9 auto in fiamme

Busto Arsizio, 20 febbraio 2024 – Nove veicoli hanno preso fuoco la notte scorsa a Busto Arsizio in via Gavinana e via Culin, zona a ridosso del centro cittadino.

L’allarme intorno all’1,30, sul posto sono arrivate immediatamente le squadre dei vigili del fuoco di Busto Arsizio, a supporto anche gli operatori da Legnano e Tradate. Il bilancio è di 4 auto bruciate in via Gavinana, e cinque in via Culin .

Fortunatamente l’incendio non ha causato feriti. Le indagini sull’accaduto sono condotte dal Commissariato di Polizia di Busto Arsizio, al lavoro in queste ore per ricostruire con esattezza l’accaduto. Non si esclude l’ipotesi dolosa.