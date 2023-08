Busto Arsizio, anziane raggirate: tre arresti e un bottino di oltre un milione

Busto Arsizio, 30 agosto 2023 – Tre persone sono state arrestate di militari dalla Guardia di Finanza con l’accusa di aver raggirato anziane donne sole e malate, residenti in provincia di Varese, prosciugando i loro risparmi per un totale di un milione e duecentomila euro.

Si tratta di donne anziane, sole e facoltose, scelte a tavolino dagli arrestati perché affette da gravi patologie o deficit psichici. Una delle donne bersaglio dei tre indagati, per ammissione di uno di loro, intercettato al telefono, sarebbe stata “tenuta in vita” con interventi farmacologici d’emergenza: pericolose iniezioni di broncodilatatori e simili, pur di non rischiare di perdere le somme derivanti dalla pensione e dai suoi beni.

Oltre a spogliarle dei loro averi, insultarle e manipolarle, i tre le hanno anche minacciate affinché non collaborassero con i finanzieri all'inizio dell’indagine. Contestualmente alle ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Busto Arsizio, i finanzieri hanno sequestrato parte dei fondi presi alle vittime dei raggiri e congelato una polizza assicurativa che i tre si apprestavano ad incassare