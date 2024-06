A Busto Arsizio apre il primo teatro di posa: set cinematografico e “casa” per shooting fotografici

Busto Arsizio (Varese) – È il primo nella provincia di Varese: è stato inaugurato oggi pomeriggio il teatro di posa, uno spazio dedicato alle produzioni cinematografiche e fotografiche, con annesso un noleggio di attrezzature altamente professionali. L’idea di questa attività è venuta al regista e produttore Ciro Tomaiuoli, ex studente e ora docente di “Tecniche di ripresa” all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni a Busto Arsizio, titolare della casa di produzione Armonia Film. Lo spazio, al numero 3 di piazza Venzaghi per l’occasione è stato allestito con attrezzature all’avanguardia e un braccio robot elettronico per motion control, appena presentato in Italia.

L’ambiente ideale per shooting fotografici o come set cinematografico, è dotato di un “limbo” di 20 metri quadrati, una struttura con doppia parete e curva unica senza spigoli né punti di riferimento, ideale per scattare foto o effettuare riprese, che può essere utilizzato con qualsiasi colore o come “green screen” per ottenere effetti speciali.

Al piano inferiore c’è invece un noleggio attrezzature cinematografiche professionali (anche questo una novità per la provincia), tra le quali una Red Raptor Vista Vision 8K, una telecamera altamente professionale. I materiali si potranno vedere e provare. “Il teatro di posa si rivolge principalmente a fotografi di prodotti e di persone, a videomaker e a case di produzioni cinematografiche, ma tutti sono i benvenuti – commenta Tomaiuoli -. In futuro poi mi piacerebbe ampliare l’attività con proposte più innovative”. E, a proposito della decisione di aprire questa attività in città, Tomaiuoli aggiunge: “Busto Arsizio mi ha dato tanto, qui ho realizzato il mio sogno”.