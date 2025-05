Bruciati 11 milioni nel gioco. Dati shock, si corre ai ripari. Tavola rotonda e stati generali

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Angera nel contrasto al gioco d’azzardo patologico. Nell’ultimo consiglio comunale è stata approvata all’unanimità una mozione per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla problematica che è sempre più preoccupante anche nel territorio. Oltre alle richieste di maggiori controlli e restrizioni indirizzate alla Regione, i consiglieri comunali e la giunta si sono detti pronti a impegnarsi per questa causa, facendo fronte compatto.

Il primo appuntamento è in calendario per mercoledì 21 maggio, presso la sala consiliare dove si terrà una tavola rotonda dal titolo "In gioco contro l’azzardo". La serata prenderà avvio alle 21 con i saluti della sindaca Marcella Androni, che presiederà i lavori a cui parteciperanno Angela Fioroni, coordinatrice regionale del programma "Mettiamoci in gioco", campagna nazionale contro i rischi del gioco d’azzardo, Nicola Violante, assessore della Città di Rho, che ha già intrapreso politiche in materia, Samuele Astuti e Michela Palestra, consiglieri in Regione Lombardia che hanno proposto azioni in ambito di consiglio regionale sul tema. La serata è rivolta a tutta la cittadinanza, a cui la sindaca Androni rinnova l’invito sottolineando che "ad Angera si giocano undici milioni di euro l’anno e 318 milioni in tutta la Provincia e la piaga colpisce molte famiglie le quali finiscono sul lastrico".

Il primo cittadino ha dapprima richiamato la "responsabilità di tutti per aiutare chi è affetto da questa dipendenza", ricordando nnel contempo come "Asst abbia da poco aperto a Sesto Calende uno sportello dedicato alle dipendenze da utilizzare da chi intende intraprendere un percorso di recupero" L’occasione vuole suggerire anche agli amministratori di altre città gli strumenti da mettere in campo per fare rete e contrastare in modo efficace la problematica.

Sono stati quindi invitati sindaci e assessori dei comuni confinanti per sensibilizzare anche loro e raccogliere spunti dal territorio. La serata precede la giornata degli stati generali per il contrasto al gioco d’azzardo che si svolgerà giovedì 22 dalle 10 alle 16.30 a Milano, nella quale verranno forniti ulteriori spunti di riflessione e messi in risalto i risultati di alcune azioni di contrasto alla ludopatia.

R.F.