Boom di nati nella Stanza della Cicogna

Da quando è stata istituita nel 2002 ha accolto 1700 nati. Sono numeri importanti quelli della Stanza della Cicogna, situata all’interno del reparto di Ostetricia dell’Ospedale di Cittiglio per offrire alle donne la possibilità di un parto naturale, de-medicalizzato. Il 20% dei parti a Cittiglio avviene in questa struttura che si presenta accogliente come una casa: c’è anche una grande vasca, che offre l’opportunità del parto in acqua per chi lo desidera, come avviene nel 58% dei casi.

"Le donne che partoriscono nella Stanza della Cicogna sono in ugual numero primipare e secondipare, a dimostrazione dell’ampia accessibilità - commenta Debora Balestieri, responsabile dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia - i perinei integri sono il 43% e l’episiotomia è stata eseguita solo in 23 casi".

Lorenzo Crespi