Blocca la circolazione: "Io vittima di violenza"

Per un’ora e mezza ha letteralmente bloccato la circolazione tra Saronno e Gerenzano mettendo l’auto di traverso sul cavalcavia di via Volonterio, minacciando atti autolesionistici. È la protesta messa in atto ieri mattina alle 8.30 da una 51enne cislaghese. La donna, arrivata a bordo della propria Lancia Y sul cavalcavia, in una delle arterie più trafficata per entrare e uscire da Saronno, ha bloccato la circolazione. Si è chiusa in auto con una cartello sul vetro in cui spiegava di aver bisogno di essere ascoltata perché vittima di violenza. Tanti gli automobilisti scesi dall’auto per cercare di capire cosa stesse succedendo e invitare la donna a procedere. Lei è rimasta ferma sulle proprie posizioni. È arrivata la polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico a monte e a valle. Determinante l’intervento di una degli esperti di Rete Rosa che ha convinto la donna a terminare la propria protesta. La cislaghese è stata accompagnata dalla polizia locale all’ospedale cittadino mentre la vettura è stata rimossa.