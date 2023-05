Tentano blitz contro la festa dell’Aeronautica a Gallarate: denunciati 7 ragazzi

Gallarate, 28 maggio 2023 – Erano pronti a dar vita alla loro protesta il 24 maggio scorso interrompendo la cerimonia per celebrare i 100 anni dell’Aeronautica Militare a Gallarate ma l’intervento tempestivo di polizia e carabinieri li ha fermati. Sette giovani, riconducibili ai centri sociali e ai movimenti anarchici della zona, sono stati identificati e denunciati per omesso preavviso di manifestazione, uno di loro è stato inoltre denunciato anche per vilipendio alle Forze Armate avendo esposto uno striscione offensivo nei confronti dell’Aeronautica Militare.

Il blitz dei sette contestatori è apparso da subito ben pianificato, infatti, mentre i primi due imbracciavano striscioni con scritte di dissenso verso le guerre e frasi di vilipendio all’Aeronautica Militare Italiana, i restanti hanno fatto irruzione dal lato posteriore della piazza nel tentativo di riunirsi con gli altri. Il tempestivo intervento della polizia di Stato di Gallarate e della locale Arma dei carabinieri non ha consentito loro di interrompere la celebrazione e di arrecare particolari turbative all’ordine pubblico. Sventata la protesta, i sette contestatori sono stati denunciati.