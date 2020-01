Olgiate Olona (Varese), 25 gennaio 2020 - Sono stabili le condizioni del bambino di 5 anni che giovedì sera è precipitato dalla finestra al primo piano di una palazzina a Olgiate Olona, nel varesotto. Ricoverato al Policlinico di Milano in prognosi riservata per fratture alle gambe e un trauma cranico, secondo l’ultimo bollettino medico il piccolo è vigile e collaborativo. La polizia di Stato sta cercando di ricostruire quanto accaduto nella casa dove il bambino, italiano, vive con mamma, papà e una sorellina. Si è trattato comunque di un evento accidentale: il bambino sarebbe rimasto solo a casa per qualche minuto, probabilmente addormentato, mentre i genitori si erano allontanati per andare a prendere la sorellina al catechismo.

Come e perché il piccolo sia arrivato sino alla finestra di casa, è ancora da accertare. Forse sporgendosi nel tentativo di controllare dove fossero i genitori, forse per uscire di casa, è caduto nel vuoto, facendo un volo di circa 4 metri. A scoprirlo sanguinante a terra sono stati proprio mamma e papà, che subito lo hanno caricato in auto e portato in Pronto Soccorso a Busto Arsizio. Nella notte il piccolo è stato trasferito al Policlinico. Gli inquirenti stanno valutando la posizione dei due coniugi, nei confronti dei quali ancora non sono state formulate accuse.