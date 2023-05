Bicipace esorta 44 sindaci a fare la differenza nel cambiamento

Necessaria ora più che mai, la trentanovesima edizione di Bicipace è attesa domenica. La storica manifestazione unisce generazioni di cittadini attivisti lombardi e piemontesi. Alla mattina si pedala, con partenze in oltre 40 Comuni delle province di Milano (a Legnano ritrovo in piazza Ferrè-Gallerie Cantoni), Varese e Novara, e il punto di arrivo sarà la Colonia fluviale di Turbigo, dove ci saranno cibo, musica e banchetti informativi. Flavio Castiglioni (foto), fondatore, spiega: "Bicipace è portatrice di messaggi dedicati all’ambiente, alla pace e alla solidarietà. Chiediamo un cessate il fuoco e negoziati per una pace piena e duratura in tutti i conflitti in atto". Sul fronte solidarietà, la sottoscrizione a premi 2023 sarà a favore di Happydu, una onlus di Novate Milanese, impegnata dal 2010 nello sviluppo di progetti in Namibia. "Le altre questioni importanti sono crisi idrica e cambiamento climatico - riprende Castiglioni -. Inoltre da sempre chiediamo una mobilità più sostenibile". Bicipace esorta con una lettera aperta i 44 sindaci dei Comuni dove si pedalerà "a fare la differenza", favorendo il cambiamento. S.V.