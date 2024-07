Biblioteca Roggia sempre aperta: "Resta un punto di riferimento"

È un presidio culturale fondamentale che offre un servizio a migliaia di cittadinila Biblioteca G.B. Roggia rimarrà sempre aperta nel mese di agosto, ad eccezione del 16 e 17 agosto. "Anche per quest’anno è massimo lo sforzo dell’amministrazione comunale per garantire i servizi culturali durante l’estate – afferma la vicesindaco e assessore alla cultura Manuela Maffioli – da qualche anno ormai la nostra Biblioteca resta aperta tutta l’estate, tranne che nel fine settimana di Ferragosto, confermando il suo ruolo di riferimento per chi resta in città. Tutto grazie all’impegno del personale e a una efficiente organizzazione che vede solo qualche piccola modifica nell’orario di apertura della sala ragazzi". La sala Monaco e l’area storica per adulti osserveranno gli orari consueti: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.45; sabato 9-17.45, la sala ragazzi aperta tutti i giorni dalle 9 alle 14. Dall’1 al 31 agosto entrambi i musei, Palazzo Cicogna e Museo del Tessile, saranno invece chiusi. R.F.