Battaglia a colpi di social tra l’ex sindaco Cozzi e la lista civica

Battaglia tramite social quella fra il consigliere di minoranza Massimo Cozzi e la lista civica Gente per Nerviano, che attacca l’ex sindaco: "Lancia il sasso e la sua versione dei fatti tramite una propria pagina Facebook da dove chi non la pensa come lui è stato escluso dalla possibilità di commentare. Noi gli siamo contrari dal 2016. Fino a oggi abbiamo evitato di rispondere, comprendendo che il continuo gioco di avvelenare i pozzi e creare false questioni o di lamentarsi in continuazione che nei gruppi social “ora non si lamenta nessuno“ o che ci sia “una censura“ derivi da una continua campagna elettorale da parte di chi non ha ancora metabolizzato il risultato del voto dell’ottobre 2021". Una battaglia social proseguita anche sulle feste paesane, dove non sono mancate dichiarazioni in merito alle tradizioni locali.

"Troviamo irrispettoso che un consigliere comunale crei anche su questo una classifica. Tutte le feste e le iniziative meritano il rispetto da parte di chi rappresenta il Comune, sia in maggioranza o in minoranza. Abbiamo compreso come lo stesso autore di certe dichiarazioni non veda di buon grado alcuni organizzatori di feste, ma le continue esternazioni che dicono e non dicono o i continui riferimenti al passato sono per noi solo irrispettosi dell’enorme lavoro che c’è dietro all’organizzazione di un evento, che possa essere solo di poche ore o di interi giorni".

Ch.S.