Baaf, conto alla rovescia. Un’edizione da sold out tra ospiti vip e tante novità

Conto alla rovescia per la 23ª edizione del Baff - BA Film Festival che si aprirà sabato con David Cronenberg come primo ospite vip. Una partenza alla grande con l’anteprima nazionale alle 20.30 dell’ultimo film del regista canadese, The Shrouds (Segreti sepolti), interpretato da Vincent Cassel, Diane Kruger e Guy Pearce, in uscita nelle sale il 3 aprile. A Cronenberg verrà assegnato il Premio Dino Ceccuzzi Platinum all’eccellenza cinematografica. La serata al cinema teatro Manzoni con Cronenberg è già sold out: un successo annunciato che si sta delineando anche per gli incontri con gli altri due superospiti: Nanni Moretti (30 marzo alle 20,30 al cinema Fratello Sole) e Giuseppe Tornatore (3 aprile alle 20,30 al Teatro Lux) a disposizione pochissimi ticket.

Nanni Moretti che il 30 marzo racconterà come è nata la sua passione per il cinema e presenterà “Io sono un autarchico” (1976). Terzo grande nome del cinema il premio Oscar Giuseppe Tornatore che porterà, per la sezione “I primi passi dei maestri” Il camorrista, suo film d’esordio del 1986.

Il Baff chiuderà con Nino Frassica. Il popolare comico, attore e conduttore televisivo, sarà protagonista della serata finale del festival sabato 5 aprile con la proiezione di “Il bi e il ba” di Maurizio Nichetti e la presentazione del suo nuovo libro, Piero di essere Piero (Mondadori). Il Baff 2025, con la direzione artistica di Giulio Sangiorgio, continua inoltre il dialogo con le scuole con la sezione Made in Italy e la sua missione di far conoscere gli autori esordienti facendo competere cinque importanti opere prime in un concorso apposito.

Da quest’anno una novità, prende il via il concorso internazionale, con ulteriori cinque esordi provenienti da tutto il mondo e presentati al festival in anteprima italiana. Inedita la scelta delle giurie chiamate a sceglie i vincitori, non singole personalità, ma testate che si occupano di critica cinematografica: per il concorso italiano la rivista Cineforum, diretta da Emanuela Martini, e per il concorso internazionale la rivista Sentieri selvaggi, diretta da Sergio Sozzo. La giuria giovani, composta da studenti che parteciperanno a un vero e proprio workshop formativo, sceglierà invece il suo film preferito indistintamente tra i due concorsi.

Tra i numerosi eventi in programma un omaggio al cinema di Elisabetta Sgarbi che incontrerà il pubblico lunedì 31 marzo, martedì 1 aprile la proiezione del documentario “Jesus loves the fools” di Mauro Ermanno Giovanardi, Filippo D’Angelo e Dimitris Statiris, mercoledì 2 aprile invece Maurizio Nichetti presenterà al pubblico del Baff il suo ultimo film “Amichemai” (2024), commedia on the road, mentre sabato 5 aprile, per i 50 anni di Lupo Alberto, sarà ospite il celebre fumettista Silver.