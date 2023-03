Avvicina la ex convivente nonostante il divieto Bloccato dai carabinieri

Se l’è trovato fuori dalla porta di casa, in piena notte, che suonava con insistenza il campanello per farsi aprire. La donna, 40enne di nazionalità marocchina, regolarmente residente a Broni, ha chiamato il 112 in preda ad ansia e paura per l’insistenza del suo ex convivente che aveva già denunciato per maltrattamenti. Accuse ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria, ma che avevano già portato ad emettere, lo scorso 24 dicembre, un divieto di avvicinamento. Provvedimento che è stato palesemente violato, con il conseguente arresto in flagranza di A.D., 41enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora. Alla vista dei carabinieri l’uomo ha tentato di fuggire a bordo della sua auto, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento e portato nelle camere di sicurezza in attesa della convalida dell’arresto.S.Z.