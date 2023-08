Autopompa si ribalta e urta una vettura 6 feriti, 5 sono pompieri

Un mezzo dei vigili del fuoco si è ribaltato a Bariano (Bergamo), nell’incidente coinvolta anche un’auto. È accaduto ieri poco dopo le 10. Il bilancio è di sei persone ferite (cinque pompieri di 23, 26, 28, 32 e 56 anni, e il conducente dell’auto). Nessuno è grave. L’autopompa dei vigili del fuoco del distaccamento di Romano di Lombardia – impegnati in un intervento – mentre percorreva la strada che collega Bariano a Romano di Lombardia, per cause da accertare, ha sbandato finendo per ribaltarsi e urtare la vettura che procedeva in direzione opposta. In soccorso i pompieri di Dalmine, dalla centrale di Bergamo è stata inviato un mezzo con la gru. La centrale operativa del 118 ha inviato cinque ambulanze, l’elisoccorso ha preso in carico un vigile del fuoco trasferito al Papa Giovanni XXIII in codice giallo. Quattro ambulanze sono rientrate con feriti in codice giallo e verde.