Auto nel bel mezzo della rotatoria, un giallo

È comparsa tra l’erba alta come un papavero a bordo strada e dopo foto e tante interrogativi è sparita nel nulla. Il riferimento va alla Fiat Panda gialla visibile al centro della rotonda che collega Saronno, Solaro e Ceriano Laghetto. Il mezzo, ben visibile nonostante l’erba alta è stato visto per la prima volta domenica mattina dopo le 6,30. Dava l’impressione di aver proseguito la marcia senza fermarsi fino a imboccare, inspiegabilmente, il cuore della rotatoria. Il veicolo proveniva con tutta probabilità dalla direzione di Solaro, come indicano i segni visibili sull’erba che documentano una traiettoria rettilinea conclusa all’interno dell’isola centrale. C’è anche un cartello abbattuto che sembra confermare quest’ipotesi. Non risulta il coinvolgimento di altri mezzi. Mancano anche segnali di interventi da parte di carabinieri, polizia locale o squadre di soccorso. Nessuna presenza di ambulanze, nastri di delimitazione o altri segnali d’emergenza lascia intendere che non ci siano stati feriti, né situazioni critiche tali da richiedere un intervento immediato. Prima però che le forze dell’ordine competenti per la rotonda che si trova al confine tra i tre comuni potessero intervenire il mezzo è sparito. Nessuno ha visto il proprietario o la proprietaria riprendersela ma nel tardo pomeriggio di domenica la vettura non c’era più. Tramonta così l’ipotesi che il mezzo fosse di provenienza furtiva. Resta il mistero su cosa sia successo.

S.G.