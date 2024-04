Apre il cantiere. Giù la torre dell’acquedotto

Prendono il via in questi giorni i lavori per l’abbattimento della torre dell’acquedotto di Morimondo: l’amministrazione comunale e Gruppo Cap, che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, si occuperanno di portare a termine la demolizione del serbatoio pensile situato in via Comolli. In questa stessa sede verrà in seguito realizzato un nuovo impianto per il trattamento delle acque. Per portare a termine l’abbattimento (l’operazione costerà circa 350mila euro), che avverrà rimuovendo sezioni successive della torre, verrà utilizzata una speciale gru dotata di un braccio estensibile di 40 metri: le sezioni rimosse e sistemate a terra, verranno poi sminuzzate, trasportate nei siti di destinazione e smaltite.

Come spesso capita in questi casi, Gruppo Cap e il Comune di Morimondo stanno facendo il possibile per limitare il più possibile i disagi dei residenti. Ciò nonostante i lavori di abbattimento imporranno alcune modifiche della viabilità; in particolare, sarà chiuso il traffico nel tratto di via Comolli compreso fra via Ticino e via Passerini, con accesso riservato ai soli residenti. La viabilità alternativa sarà chiaramente indicata dalla segnaletica di cantiere. Sarà inoltre interdetto l’accesso ad alcuni carrai di via Comolli: i residenti saranno avvisati con 48 ore di anticipo della necessità di parcheggiare altrove le proprie auto. Durante l’esecuzione dell’intervento di demolizione non sarà possibile transitare nella zona dove i mezzi saranno in movimento.P.G.